Muharrem İnce çekildiğini açıkladı! Eski CHP’li isimden çok çarpıcı açıklamalar: CHP yönetimi şimdi göbek atıyordur

Deniz Baykal'ın çekilmesi, kendi partisi için. Muharrem İnce'nin çekilmesi daha ağır oldu.

CHP YÖNETİMİ İNCE'NİN ÇEKİLMESİNDEN MEMNUN

CHP'nin şimdiki yönetimi şu an göbek atıyor. Bu olayların içerisinde kendileri de. Görüntüleri kendileri paylaşıyor.

Deniz Baykal'ın kasetleri mahkemede görüşülürken, bir kere gelip davaya müdahil olmadılar. Kemal Bey namus sözü dedi. Ona rağmen mahkemeye bir kere milletvekili göndermedi. Bunlar mı Muharrem Bey'e üzülecek. Muharrem İnce kendisi de söyledi, görüntüleri CHP trolleri de paylaşıyor dedi.