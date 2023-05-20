Arşiv kayıtları Kılıçdaroğlu’nu unutmuyor! İşte Kılıçdaroğlu ve kurmay ekibinin terör örgütü söylemleri

SKANDAL NİTELİKTE AÇIKLAMALAR

CHP, Suriye ve Irak'a yönelik gerçekleştirilecek olan askeri harekat için istenen tezkere iznine HDP ile birlikte 'Hayır' oyu verdi. Tarihler 20 Ekim 2014'ü gösterdiğinde, Kılıçdaroğlu, "Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." İfadelerini kullandı. Tarihler 2015 yılında katıldığı bir TV programında ise değiştirilmesi teklif dahi edilemez olan Anayasa'nın ilk dört maddesi için, "Anayasanın 2. ve 3. maddelerini değiştirelim." ifadelerini kullandı.