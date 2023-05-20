Arşiv kayıtları Kılıçdaroğlu’nu unutmuyor! İşte Kılıçdaroğlu ve kurmay ekibinin terör örgütü söylemleri

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci defa sandık başına gitmeye hazırlanırken, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliğine gitmesini tartışıyor. Aniden yaptığı politik manevrayla milliyetçi seçmenin oyunu almaya çalışsa da arşivler, Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin samimiyetten uzak olduğunu gözler önüne seriyor.
SKANDAL NİTELİKTE AÇIKLAMALAR
CHP, Suriye ve Irak'a yönelik gerçekleştirilecek olan askeri harekat için istenen tezkere iznine HDP ile birlikte 'Hayır' oyu verdi. Tarihler 20 Ekim 2014'ü gösterdiğinde, Kılıçdaroğlu, "Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." İfadelerini kullandı. Tarihler 2015 yılında katıldığı bir TV programında ise değiştirilmesi teklif dahi edilemez olan Anayasa'nın ilk dört maddesi için, "Anayasanın 2. ve 3. maddelerini değiştirelim." ifadelerini kullandı.
GAZETE SAYFALARINDA DURUYOR
Üniter devlet yapımızı hedef alan hendek eylemleri döneminde, olayları gerçekleştirenleri, "Barikat kuran arkadaşlar" sözleriyle niteledi. 4 Mart 2019 tarihinde ise "YPG bize mi saldıracak?" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, Kandil'in yayın organı içinse 2016 yılında, "Medyanın özgürlüğünü sonuna kadar korumamız lazım. İMC TV'yi kapatıyorsunuz. Niçin? Mahkeme kararı mı var?" şeklinde konuştu. 28 Mayıs 2022 tarihinde "Bizim Belediye Başkanları Van'da" toplantısında, "Kayyum uygulamasına son verilmesini istiyorsanız, Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılın." şeklinde konuştu.
"DEVLET SERİ KATİL"
CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, "PYD terör örgütü değildir" açıklamasını yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, "Devlet katil değil seri katil", "Boşuna demiyoruz devlet katil değil seri katil", "Sahi devlet katil olmak yerine kahraman olmayı seçseydi ne güzel olurdu." paylaşımlarını yaptı. Aynı Kaftancıoğlu, HDP'nin bir önceki partisi HDP ile CHP'nin işbirliğini ise, "Aslan CHP, aslan BDP", "CHP'yi BDP ile aynı yola girdi diye eleştiren gerzekler, yol doğru yol, ona bak sen" sözleriyle savundu.
SAVUNMA SANAYİ HEDEF ALINDI
CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da milli savunma sanayi hamlelerini hedef aldı. Tanrıkulu, "Savaş sanayi ve teknolojisi amaçladığı hedef ne olursa olsun, insanların ölümü sonucunu doğurmaktadır. Tarihten bugüne bu teknolojiyi geliştirenleri kimse rahmetle anmamıştır.", "Bayraktar adlı silahlı insansız hava araçları sivil yurttaşları vurdu, öldürdü. Bütün alçaklığınıza rağmen bunu teşhir etmeye devam edeceğim." dedi.
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