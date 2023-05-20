CHP’lilerin zulmüne dayanamayan depremzede teyze İzmir’i terk etti! Seçimden sonra hakaretler, küfürler, tacizler: Oy verdin de madalya mı taktılar?

"69 YAŞINDA DUL BİR KADINA BUNU YAPTILAR"

Anneannesinin 69 yaşında ve tek yaşadığını ifade eden Yıldırım, "Bunların zihniyeti bu. Kucak açtıklarına, o kadar kol kanat gerdiklerinde şaşırmıştık. Gerçek yüzlerini, zihniyetlerini gösterdiler. 69 yaşında dul bir kadına bunu yaptılar." dedi.

"YAŞANANLAR PERİŞAN ETTİ"

Anneannesinin Adıyaman'a dönme kararı aldığını ifade eden Yıldırım, "Adıyaman'da evi yıkıldı. Kalacak yeri yok. Şimdilik teyzemle yaşayacak. Sonra inşallah bir konteyner verilirse orada kalacak. Evi yapılana kadar böyle geçecek. Evi yıkılmış, kültüründen, alıştığı bölgeden kopmuş bir insana bu yapılır mı? Zaten alışmaya çalışıyordu. Bu yaşananlar anneannemi perişan etti." ifadelerini kullandı.