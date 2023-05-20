CHP’lilerin zulmüne dayanamayan depremzede teyze İzmir’i terk etti! Seçimden sonra hakaretler, küfürler, tacizler: Oy verdin de madalya mı taktılar?

Depremzedeler, seçimden sonra CHP'lilerin küfür, hakaret ve tacizlerine maruz kalmaya devam ediyor. CHP'lilerin hışmından nasibini alan son kişi ise 69 yaşında bir depremzede teyze oldu. İzmir Torbalı'da yaşayan yaşlı kadın seçimde AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a desteke verdiği için CHP'lilerin saldırısına uğradı. Evinde, markette, sokakta, manavda her yerde, "Allah belanızı versin, size kucak açtık. Hakkımız haram olsun. Oy verdiniz de madalya mı taktılar!" gibi hakaretlere maruz kalan teyze İzmir'i terk ederek Adıyaman'a döndü. Depremzede teyzenin yaşadığı zulmü torunu Berranur Yıldırım, Sabah.com.tr'ye anlattı.
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CHP'LİLERİN DEPREMZEDELERE TACİZLERİ BİTMEK BİLMİYOR
14 Mayı seçimlerini Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon fark atarak önde bitirdi. Erdoğan'a en güçlü destek ise deprem bölgesinden çıktı. Depremzedeler, Erdoğan'ın arkasında dururken, bu durum CHP'lileri çileden çıkardı. Depremzedeleri alçakça sözlerle hedef alan CHP'liler, haklarını haram etti yetmedi, küfürler ve beddular etti.
69 YAŞINDAKİ YAŞLI KADINA İZMİR'İ DAR ETTİLER
CHP'lilerin hışmı genç, yaşlı, kadın, çocuk gözetmedi. CHP'nin kalesi olan İzmir'de 69 yaşındaki depremzede kadın ağır hakaretler, tacizler ve küfürlere dayanamayarak Adıyaman'a dönme kararı aldı. Torunu Berranur Yıldırım yaşananları sabah.com.tr'ye anlattı.
"SEÇİM ÖNCESİ HER ŞEY İYİYDİ, SEÇİM SONRASI TACİZLER BAŞLADI"
Berranur Yıldırım, Adıyaman'da depremde evi yıkıldığı için İzmir Torbalı'ya yerleşen anneannesinin seçim öncesi oldukça iyi karşılandığını söyleyen Berranur Yıldırım, "Seçimden sonra her şey bir anda değişti .Ciddi tacizler yaşanmaya başladı." dedi.
Yıldırım, yaşlı kadının maruz kaldığı saldırıları şöyle özetledi:
Manava gitti dün, orada bile hakaretler durmadı. Aldıklarının parasını ödemesine rağmen üzüntüden orada bırakarak evine döndü. "Allah belanızı versin, size kucak açtık. Oy verdiniz de madalya mı taktılar, hakkımız haram olsun." gibi ifadeler ile saldırmışlar. seçim öncesi pasta, börekle gelenler şimdi taciz etmeye başladılar.
"69 YAŞINDA DUL BİR KADINA BUNU YAPTILAR"
Anneannesinin 69 yaşında ve tek yaşadığını ifade eden Yıldırım, "Bunların zihniyeti bu. Kucak açtıklarına, o kadar kol kanat gerdiklerinde şaşırmıştık. Gerçek yüzlerini, zihniyetlerini gösterdiler. 69 yaşında dul bir kadına bunu yaptılar." dedi.
"YAŞANANLAR PERİŞAN ETTİ"
Anneannesinin Adıyaman'a dönme kararı aldığını ifade eden Yıldırım, "Adıyaman'da evi yıkıldı. Kalacak yeri yok. Şimdilik teyzemle yaşayacak. Sonra inşallah bir konteyner verilirse orada kalacak. Evi yapılana kadar böyle geçecek. Evi yıkılmış, kültüründen, alıştığı bölgeden kopmuş bir insana bu yapılır mı? Zaten alışmaya çalışıyordu. Bu yaşananlar anneannemi perişan etti." ifadelerini kullandı.
"DİNİ İNANCINA BİLE SALDIRDILAR"
Yıldırım, anneannesinin evine gelen bir kişinin yaptıklarını da anlattı, "Sen hiç yurtdışına gittin mi demiş. Anneannem, sadece Umre için yurtdışına gittim deyince, 'Gittin de madalya mı taktılar?' gibi sözlerle dini inancına bile saldırdı. Artık mahalle baskısı ve tacizler anneannem için İzmir'i yaşanmaz hale getirdi." dedi.
CHP'LİLER SEÇİM SONRASI DEPREMZEDELERİ AÇIKTAN HEDEF ALMAYA BAŞLAMIŞTI
14 Mayıs seçimlerine kazandık gözü ile bakan CHP'liler, Başkan Erdoğan'ın zaferi sonrası kontrolden çıkarak, depremzedeleri hedef tahtasına koymuştu. Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi fenomenler, sosyal medya kullanıcıları ve birçok kişi, depremzedelere yaptıkları yardımları haram etmiş, beddua okumuştu.
CHP'LİLERİN HAKARETLERİNE DEPREMZEDELER NE DİYOR? TIKLA - İZLE