CHP Tekirdağ İl Başkanı Volkan Nallar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın rezilliğini haber yapan gazetecilere 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninde hakaretlerde bulundu. İl Başkanı Volkan Nallar, Tekirdağ'daki yerel bir gazeteci olan E. G.'ye; "Çek çek bunu da çek. Yakalayabilirsen tabii. Göstereceğim ben sana sıkıntı yapma" dedi ve eliyle iki kez "Nah" hareketi çekti.

Tekirdağ belediyesinde bir rezalet daha! CHP'li başkan 19 Mayıs törenlerinde skandala imza attı | Video