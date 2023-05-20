Mahkeme Mumcuoğlu tetikçi olmayabilir dedi savcılık itiraz etti

Ankara'da evinin önüne uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin görülen davada aralarında tetikçi olduğu iddia edilen Tarkan Mumcuoğlu, eski MAK alay komutanı Levent Göktaş ve Enver Altaylı'nın da bulunduğu 6 sanığın tahliye edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Mahkemenin, Mumcuoğlu'nun tetikçi olmayabileceği gerekçesiyle, verdiği kararın ardından hazırlanan itiraz dilekçesinde Levent Göktaş'ın soruşturma aşamasında yurt dışına kaçtığı, gittiği ülkede sığınma talebinde bulunduğu, Nuri Gökhan Bozkır'ın ise yurt dışındayken hakkındaki kırmızı bültene istianeden Türkiye'ye iade edildiği belirtilerek yeniden firar edebilecekleri ve delilleri karartabilecekleri ifade edildi.

'TETİKÇİ OLMAYABİLİR'

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi ara kararında, Kazakistan'da görevde olduğunu söyleyen ancak iddianamede telefon görüşme kayıtlarında gizli bir şekilde Türkiye geldiği anlatılan ve tetiği çektiği iddia edilen eski yüzbaşı Tarkan Mumcuoğlu'nun, Kazakistan'da görevli subay ve astsubayların ifadeleri HTS kayıtları değerlendirildiğinde olaydan önce kaçak yollarla Türkiye'ye gelip söz konusu eylemi gerçekleştirdiğine dair bir kısım şüphe sebeplerinin sanık lehine değiştiğini kaydetti. Ara kararda, Mumcuoğlu'nun olmayabileceği, suç vasfının değişmesi ihtimali bulunduğu, bu nedenle tutukluluk halinin devamına karar verilmesinin ölçülü olmayacağı aktarıldı.

ASIL TETİKÇİ BULUNMADAN TUTUKLU KALAMAZLAR

Kararda, Nuri Gökhan Bozkır, Fikret Emek, Mustafa Levent Göktaş, Enver Altaylı ve Aydın Köstem'in iddianamede kasten adam öldürme eyleminde azmettirme, aracılık etme, yardım ettiklerine dair bir kısım delillerin olduğunu, ancak mevcut delillerin Mumcuoğlu'nun olay zamanında Kazakistan'da olduğunu gösterdiği belirtildi. Kararda bu nedenle, asıl fail tespit edilmeden ve tespit edilen asıl failin (tetikçi) dosyadaki sanıklarla varsa bağlantılarının ortaya çıkartılmadan tutuklu kalmalarının ölçülü olmayacağı gerekçesiyle, Nuri Gökhan Bozkır, Fikret Emek, Mustafa Levent Göktaş, Enver Altaylı ve Aydın Köstem'in tahliyesine karar verildiği ifade edildi.

YENİDEN FİRAR EDEBİLECEKLERİNE DAİR KUVVETLİ ŞÜPHE

Söz konusu tahliye kararının üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek, itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, Levent Göktaş'ın soruşturma aşamasında yurt dışına kaçtığı, gittiği ülkede sığınma talebinde bulunduğu kaydedilirken, Nuri Gökhan Bozkır'ın da yurt dışındayken hakkındaki kırmızı bültene istianeden Türkiye'ye iade edildiği anlatıldı. Bu nedenle Göktaş ve Bozkır'ın yeniden firar edebileceklerine dair kuvvetli şüphenin bulunduğu, sanıkların, beyanı alınmamış tanıklara baskı yapabilecekleri, toplanmamış delilleri karartabilecekleri ifade edildi. Dilekçede, isnat edilen suçun cezasının üst sınırı ve hukuki durumları dikkate alındığında sanıkların bu aşamada tahliye edilmesinin ölçülü olmadığı gerekçesiyle yeniden tutuklanması talep edildi.

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