PKK’nın kadın yapılanmasındaki teröristten Kemal Kılıçdaroğlu’na destek: Erdoğan’ı göndermek için elimize bir fırsat geçti

"ERDOĞAN'I GÖNDERMEK İÇİN ELİMİZE BİR FIRSAT GEÇTİ"

Örgüte yakın Sterk TV'ye açıklamalarda bulunan Şimal Ülkem Güneş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi için herkesin seçime katılması gerektiğini belirtti. Terörist Şimal Ülkem Güneş, seçime katılım çağrısında özetle şunları ifade etti: "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu önemli bir seçim. Tarih bir fırsat ve imkân daha veriyor. Erdoğan'ı göndermek için elimize bir fırsat geçti. Bir seferberlik içinde olmamız lazım. Direniş ruhuyla seçim günü herkes ne işi varsa o işi bırakmalı, çünkü hiçbir iş sandığa gitmekten daha önemli değildir."