PKK’nın kadın yapılanmasındaki teröristten Kemal Kılıçdaroğlu’na destek: Erdoğan’ı göndermek için elimize bir fırsat geçti

8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda terör örgütü PKK'nın elebaşlarından ve HDP'den gelen destek 2. tur öncesinde de devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın kadın yapılanması PAJK'ın Koordinasyon Üyesi Şimal Ülkem Güneş de Kılıçdaroğlu'na destek veren teröristler arasına dâhil oldu.
"ERDOĞAN'I GÖNDERMEK İÇİN ELİMİZE BİR FIRSAT GEÇTİ"
Örgüte yakın Sterk TV'ye açıklamalarda bulunan Şimal Ülkem Güneş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi için herkesin seçime katılması gerektiğini belirtti. Terörist Şimal Ülkem Güneş, seçime katılım çağrısında özetle şunları ifade etti: "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu önemli bir seçim. Tarih bir fırsat ve imkân daha veriyor. Erdoğan'ı göndermek için elimize bir fırsat geçti. Bir seferberlik içinde olmamız lazım. Direniş ruhuyla seçim günü herkes ne işi varsa o işi bırakmalı, çünkü hiçbir iş sandığa gitmekten daha önemli değildir."
HDP VE KANDİL'DE KEMAL KILIÇDAROĞLU SEFERBERLİĞİ!
CHP Genel Başkanı ve 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ittifak kurarak seçimlerde kendisini desteklemesini istedi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesiyle birlikte terör örgütü PKK elebaşlarından, firari FETÖ'cülerden ve HDP'li isimlerden peş peşe destek ve tebrik mesajları gelmişti.
HDP'li ile yaptığı ittifak sonrası 'kapalı kapılar' ardında yaptığı pazarlıkları bir bir ortaya döken Kılıçdaroğlu, terörden tutuklu HDP'li Demirtaş'a, cezaevlerindeki diğer teröristlere ve KHK'lılara özgürlük vaadinde bulundu.
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'yi "terör örgütü" olarak görmeyen Kılıçdaroğlu, sınır ötesi operasyonların durdurulacağını, kayyum uygulamalarına son verileceğin, yerel yönetimlere özerklik şartını getireceğini açıkladı.
Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Remzi Kartal, Kılıçdaroğlu'na oy çağrısında bulundu.
'Kılıçdaroğlu'nun tarihsel bir fırsat' olduğunu belirten Kartal, "Kılıçdaroğlu'na destek AKP Ve MHP'nin çökertilmesi açısından doğru bir tercihtir." (İkinci turda da) bu şekilde Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vermeliyiz." dedi
PKK'lı terörist elebaşı Cemil Bayık; (Bu vesileyle) "Herkese Çağrım AKP-MHP zihniyetini sandıkta bitirmek." (Bu seçim herhangi bir seçim değil) " Bu seçim tarihi fırsattır. Erdoğan'ın yıkılması için Yeşil Sol partinin gösterdiği adaya tüm halkımız oy versin ifadelerine yer verdi.
HDP'li Pervin Buldan da yaptığı açıklamada; "Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılmasını istiyoruz, Suriye'de elde edilen statü Türkiye'de de elde edilecektir. Kullanacağımız Oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu'na" dedi.
"KAPALI KAPILAR ARDINDA VERİLEN SÖZLERİ AÇIKLA"
HDP'li Sırrı Sakık, Kılıçdaorğlu'na 'kapalı kapılar' ardında verilen sözleri açıklaması için çağrıda bulundu.
HDP'li Sakık, paylaştığı video ile teröristbaşı ve bebek katili Öcalan ve terörden tutuklu HDP'li Demirtaş dahil olmak üzere cezaevinde bulunan teröristlerin serbest bırakılmasını istedi.
PKK'lı terörist elebaşı Duran Kalkan yaptığı açıklamada; "AKP-MHP faşizmini yıkmak için mücadele edeceğiz, altılı masa birlikteliklerini güçlendirecekler inancındayız. Her türlü desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz. Böyle Bir ortamda 6'lı masaya bir ilgi oldu" dedi. Kalkan başka bir açıklamasında ise; "TC Devleti liste liste açıklamış, tek bir terörist kalmayana kadar yok edeceğim diyor, PKK yönetimini bulmak ve vurmak için seferber olmuşlar" ifadelerine yer verdi
PKK/PYD elebaşı Salih Müslim saklandığı ininden "Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin" çağrısında bulundu.
Müslim, seçimleri bir fırsat olarak gördüklerini dile getirerek, "2016'dan beri Türk ordusu sahada Afrin'de her yerde yaptıklarını görüyoruz. Şimdi bir fırsat gelmiştir bu sandıkta. Sandıkta yenebilirsek bütün intikamları bir kişiden almış oluruz" açıklamasını yaptı.