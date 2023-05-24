Video Haber PKK’nın kadın yapılanmasındaki teröristten Kemal Kılıçdaroğlu’na destek: "Erdoğan'ı göndermek için elimize bir fırsat geçti" | Video
PKK’nın kadın yapılanmasındaki teröristten Kemal Kılıçdaroğlu’na destek:

PKK’nın kadın yapılanmasındaki teröristten Kemal Kılıçdaroğlu’na destek: "Erdoğan'ı göndermek için elimize bir fırsat geçti" | Video

24.05.2023 | 16:25

8’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda da terör örgütü PKK’nın elebaşlarından destek gelmeye devam ediyor. Terör örgütü PKK’nın kadın yapılanması PAJK’ın Koordinasyon Üyesi Şimal Ülkem Güneş de Kılıçdaroğlu’na destek veren teröristler arasına dâhil olup çağrıda bulundu.

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