"ESAS OLAN KILIÇDAROĞLU'NUN VERDİĞİ SÖZLERDİR"

İkinci turda Kılıçdaroğlu'na desteklerini sürdüreceklerini açıklayan HDP'li Buldan, Özdağ'ın söylediklerinin bir önemi olmadığını önemli olanın Kılıçdaroğlu'nun kendilerine verdiği sözler olduğunu vurguladı. Buldan şu ifadeleri kullandı:

"Biz Ümit Özdağ'ın ne dediğine bakmıyoruz. Ümit Özdağ'ın ırkçı ve faşist söylemlerine asla takılmıyoruz. Bizim için esas olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun topluma vermiş olduğu sözlerdir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha önce yapmış olduğu açıklamalardır. İkinci turda kazanabilmek için Ümit Özdağ ile bir protokol imzalamış olabilirler ama bizim için esas olan biraz önce de ifade ettiğim gibi Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha önce topluma yapmış olduğu açıklamalar, vermiş olduğu sözler"



HDP ihanet ittifakını itiraf etti: Esas olan Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlerdir | Video