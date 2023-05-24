HDP’de ve Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği! Vaatleri teröristlere umut oldu...

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ittifak kuran 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör destekçilerinden ve elebaşlarından peş peşe destek açıklamaları geldi. Kandil'in isteklerine boyun eğen Kılıçdaroğlu, terörden tutuklu HDP'li Demirtaş'a, Gezi Parkı davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'ya ve firari FETÖ'cülere özgürlük vaatlerinde bulundu.

PKK'nın Kılıçdaroğlu'na destek mesajlarının ardı arkası kesilmiyor | Video

Teröristbaşı ve bebek katili Öcalan'ın serbest bırakılması için önümüzdeki seçimleri bir 'fırsat' olarak değerlendiren terör örgütü PKK elebaşlarından Salih Müslim, "Şimdi bir fırsat gelmiştir bu sandıkta. Sandıkta yenebilirsek bütün intikamları bir kişiden almış oluruz." diyerek Kılıçdaroğlu için oy çağrısı yaptı.