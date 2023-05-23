HDP’ye söz verdi! ’Neden hapiste’ dediği Demirtaş’ın terör sicili... İşte Kılıçdaroğlu’nun ’cici çocucuğu’

Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerinden biri de terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmak oldu. Kılıçdaroğlu, yaptığı pek çok konuşmada HDP'li Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını pek çok kez yineledi. Kılıçdaroğlu, 37 kişinin yaşamını yitirdiği 6-8 Ekim olaylarının faili Selahattin Demirtaş'ın haksız bir şekilde hapiste tutulduğunu öne sürerek serbest bırakılacaklarının sözünü verdi. Peki Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi Demirtaş gerçekten haksız yere mi hapiste tutuluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun 'cici çocucuğu' Demirtaş'ın terör sicili...

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2007 yılında DTP'de grup başkanvekilliği yaparak adını duyuran Selahattin Demirtaş, partisi terör bağlantısı nedeniyle kapatıldıktan sonra BDP'ye geçti. 2010 tarihinde de partiye genel başkan oldu. Koltuğa oturduktan sonra adı sürekli PKK ile anıldı. Yurt içi ve yurtdışında yaptığı konuşmalarda binlerce kişiyi katleden terör örgütü PKK'yı meşrulaştırıcı açıklamalarda bulundu.

"BAŞKAN APO'NUN HEYKELİNİ DİKECEĞİZ, HEYKELİNİ…"



2012 yılının kasım ayında Mardin'in Kızıltepe ilçesinde konuşan Demirtaş, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin açılmasına izin vermeyen polislere tepki gösterirken büyük bir provokasyona da imza attı. 'Buna alışsanız iyi olur' diyen Demirtaş, "Çünkü daha biz başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz heykelini" sözleriyle skandal açıklamalara imza attı.



17 Mart 2013'de BDP organizasyonuyla İstanbul'da gerçekleştirilen Nevruz kutlamalarına katılan Demirtaş, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları önünde yüzünü kapatan örgüt mensuplarının yanında yine PKK propagandası yaptı. Demirtaş bu etkinlikteki açıklamaları nedeniyle hakkında açılan davada terör örgütü propagandası yapmak suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Demirtaş bu suçtan hüküm giydi.