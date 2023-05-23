HDP’ye söz verdi! ’Neden hapiste’ dediği Demirtaş’ın terör sicili... İşte Kılıçdaroğlu’nun ’cici çocucuğu’

HDP, 6'lı koalisyona katılarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına desteğini açıklamış ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kapalı kapılar ardında yaptığı işbirliğinin ardından HDP'nin şartlarını kabul etmişti. HDP de bu şartlar doğrultusunda aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'na desteklerini bildirmişti.
HDP VE KANDİL'DEN PEŞ PEŞE DESTEK MESAJI
HDP'nin ve Kandil'in desteğini alan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan net mesaj gelmiş ve Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu Kılıçdaroğlu'na vereceğini söylemişti.
"BENİM OYUM SİZEDİR SAYIN KILIÇDAROĞLU"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı ilan etti ve "Allah yolunuzu açık etsin. Ayrışmayı bitireceğinize, toplumsal barışı sağlayacağınıza, Türkiye'yi refaha, huzura kavuşturacağınıza yürekten inanıyorum" dedi.
Demirtaş, açıklamasını "Benim oyum sizedir, Sayın Kılıçdaroğlu" sözleri ile tamamladı.
KILIÇDAROĞLU'NUN DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK VAADİ
Seçilmesi halinde 37 kişinin hayatını kaybettiği "6-7 Ekim olayları"nın azmettiricisi terör destekçisi eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını vadeden 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın, Gezi Parkı tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" demişti.
"Osman Kavala neden? Selahattin Demirtaş neden? Hiçbirisi terörden ötürü mahkum olmadı, yalan söylüyorlar millete." pic.twitter.com/OW0EGvQA9F
— Sabah (@sabah) April 29, 2023
Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerinden biri de terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmak oldu. Kılıçdaroğlu, yaptığı pek çok konuşmada HDP'li Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını pek çok kez yineledi. Kılıçdaroğlu, 37 kişinin yaşamını yitirdiği 6-8 Ekim olaylarının faili Selahattin Demirtaş'ın haksız bir şekilde hapiste tutulduğunu öne sürerek serbest bırakılacaklarının sözünü verdi. Peki Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi Demirtaş gerçekten haksız yere mi hapiste tutuluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun 'cici çocucuğu' Demirtaş'ın terör sicili...
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2007 yılında DTP'de grup başkanvekilliği yaparak adını duyuran Selahattin Demirtaş, partisi terör bağlantısı nedeniyle kapatıldıktan sonra BDP'ye geçti. 2010 tarihinde de partiye genel başkan oldu. Koltuğa oturduktan sonra adı sürekli PKK ile anıldı. Yurt içi ve yurtdışında yaptığı konuşmalarda binlerce kişiyi katleden terör örgütü PKK'yı meşrulaştırıcı açıklamalarda bulundu.
"BAŞKAN APO'NUN HEYKELİNİ DİKECEĞİZ, HEYKELİNİ…"
2012 yılının kasım ayında Mardin'in Kızıltepe ilçesinde konuşan Demirtaş, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin açılmasına izin vermeyen polislere tepki gösterirken büyük bir provokasyona da imza attı. 'Buna alışsanız iyi olur' diyen Demirtaş, "Çünkü daha biz başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz heykelini" sözleriyle skandal açıklamalara imza attı.
17 Mart 2013'de BDP organizasyonuyla İstanbul'da gerçekleştirilen Nevruz kutlamalarına katılan Demirtaş, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları önünde yüzünü kapatan örgüt mensuplarının yanında yine PKK propagandası yaptı. Demirtaş bu etkinlikteki açıklamaları nedeniyle hakkında açılan davada terör örgütü propagandası yapmak suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Demirtaş bu suçtan hüküm giydi.
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Demirtaş, 2015 yılında ise hendek ve barikat olaylarında sahneye çıktı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle başlayan çatışma ve bombalı tuzaklarda 793 güvenlik görevlisi şehit oldu, dört binin üzerinde güvenlik görevlisi ise yaralandı. 314 sivil vatandaş hayatını kaybederken, iki binden fazla vatandaş da yaralandı. Bu süreçte operasyon bölgelerine giderek güvenlik güçlerini engellemeye çalışan Demirtaş; "Saldırmaya gelenleri anasından doğduğuna pişman etme hakkınızda vardır" diyerek teröristleri cesaretlendirmeye çalıştı.
6-8 EKİM KOBANİ OLAYLARI:
Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ ve PKK arasında yaşanan çatışmaları bahane eden terör örgütünün Kandil'deki yönetimi Türkiye çapında eylem talimatı verdi. Talimat üzerine harekete geçen HDP eş başkanı Demirtaş 6 Ekim'de Merkez Karar yönetimini topladı. Toplantıdan sokağa çıkma çağrısı çıktı. Demirtaş'ın çağrısının ardından sokağa çıkan terör örgütü yandaşları Türkiye'yi yangın yerine çevirdi. 35 ilde 2 polis şehit olurken, 37 vatandaş hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı.
Siyasi hayatı boyunca Kandil'in sözcülüğünü üstlenen Demirtaş onlarca kez terör örgütü PKK propagandası yapmakla suçlandı.
HDP Eş Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: "Biz PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz" | Video
"Buna alışsanız iyi olur; çünkü biz daha Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz, heykelini.", "Bizim bir milletvekilimiz bir PKK'linin cenazesine katıldı diye linç edilebiliyor medyada. Çok açık söyleyeyim: Halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili, kusura bakmasınlar, parti disiplini gereği ben soruşturma açtırırım.", "Barış için çarpan bir yüreği İmralı'da kayalıklara zincirle kimse bağlayamaz…
"PKK'yi silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz.", "26-27 Aralık'ta Diyarbakır'da Demokratik Toplum Kongresi'nin Olağanüstü Kongresi'ne bizler de genişletilmiş biçimde katılacağız. Öz yönetimin, özerkliğin inşası ve içinin doldurulması […] için önemli kararlar alacağız.", "
Bizim başarımız, yani HDP'nin başarısı ki Sayın Öcalan'ın çok önemsediği bir projedir. Kendisinin özellikle son 20 yılını adadığı bir projedir."
"Burada, Kandil'de KCK'nin üst düzey yetkilileriyle toplantılar gerçekleştirdik…", "Türkiye'den bakınca Kandil bir savaş merkezi olarak düşünülüyor. Fakat burada görüştüğümüz herkes kalıcı, onurlu bir barışa her zamankinden daha hazır…"