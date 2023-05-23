Selahattin Demirtaş: "Biz PKK’yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz" | Video

HDP Eş Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: “Biz PKK’yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz. Bizim bugüne kadar 1990’dan bugüne kurulmuş hiçbir partimiz PKK’yı terör örgütü olarak tanımlamadı”