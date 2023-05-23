CHP ve HDP'nin söylem birliği! Kılıçdaroğlu HDP'ye hangi sözleri verdi? | Video
Sessiz sedasız ve yavaş yavaş yürüttüğü HDP ortaklığına önce küçük ortaklarını, ardından "milliyetçiyim" diyen İYİ Parti'yi, daha sonra da seçmenini alıştıran Kemal Kılıçdaroğlu bunun karşılığını PKK'dan her gün gelen destek mesajlarıyla alıyor. Peki Kemal Kılıçdaroğlu HDP'ye hangi sözleri verdi? İşte ayrıntılar...
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