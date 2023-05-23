Selahattin Demirtaş: "Terörist cenazesine gitmeyen HDP'li vekillere soruşturma açtırırım" | Video
Selahattin Demirtaş, PKK'lı teröristlerin cenazesine katılmayan HDP'li milletvekilleri hakkında soruşturma açılacağını söyledi. Gazeteci Ruşen Çakır'a konuşan Demirtaş: "Ben çok açık söyleyeyim; Halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili kusura bakmasınlar ben soruşturma açtırırım, parti disiplini gereği." dedi.
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