Video Haber Selahattin Demirtaş: "Terörist cenazesine gitmeyen HDP'li vekillere soruşturma açtırırım" | Video
Selahattin Demirtaş:

Selahattin Demirtaş: "Terörist cenazesine gitmeyen HDP'li vekillere soruşturma açtırırım" | Video

23.05.2023 | 14:13

Selahattin Demirtaş, PKK'lı teröristlerin cenazesine katılmayan HDP'li milletvekilleri hakkında soruşturma açılacağını söyledi. Gazeteci Ruşen Çakır'a konuşan Demirtaş: "Ben çok açık söyleyeyim; Halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili kusura bakmasınlar ben soruşturma açtırırım, parti disiplini gereği." dedi.

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