İşte Kılıçdaroğlu’nun 'Neden hapiste' dediği Demirtaş'ın terör sicili... | Video

HDP destekli 7'li koalisyonun adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olma hayali adına HDP'ye taviz üstüne taviz vermeye devam ederken, Kandil'deki terör örgütü yöneticilerinden de peş peşe destek mesajları alıyor. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu odakla hangi kirli ve karanlık pazarlıkları yaptığı da kamuoyunda merak ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerinden biri de terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmak oldu. Kılıçdaroğlu, yaptığı pek çok konuşmada HDP'li Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını pek çok kez yineledi. Kılıçdaroğlu, 37 kişinin yaşamını yitirdiği 6-8 Ekim olaylarının faili Selahattin Demirtaş'ın haksız bir şekilde hapiste tutulduğunu öne sürerek serbest bırakılacaklarının sözünü verdi. Peki Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi Demirtaş gerçekten haksız yere mi hapiste tutuluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun 'cici çocuğu' Demirtaş'ın terör sicili...