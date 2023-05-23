Selahattin Demirtaş: "Bizim başarımız, HDP’nin başarısı ki Sayın Öcalan’ın çok önemsediği bir projedir" | Video

HDP Eş Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: “Bizim başarımız, yani HDP’nin başarısı ki Sayın Öcalan’ın çok önemsediği bir projedir. Kendisinin özellikle son 20 yılını adadığı bir projedir.