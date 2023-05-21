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    Kemal Kılıçdaroğlu o sözleri söyledi mi, söylemedi mi? İşte kendi ağzından montajsız, kurgusuz "Bay Kemal"

    Yaptığı ittifaklarla ve terör örgütlerinin desteğini almasıyla Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda milliyetçilik makyajı yapmaya çalışsa da geçmişi yakasını bırakmıyor. Bizzat ve defalarca söylediği sözleri hiç söylememiş gibi davranan Kılıçdaroğlu bunların hatırlatılmasına da 'YALAN' , 'İFTİRA' gibi çıkışlarla karşılık vermeye çalışıyor. Peki gerçek ne? İşte kendi ağzından montajsız, kurgusuz Kemal Kılıçdaroğlu gerçeği.

    • HDP ile ittifakı, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edecek vaatler ve daha nice skandal hamlesiyle Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerini açık ara farkla kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu 2 haftalığına apar topar milliyetçi, muhafazakar oyları devşirecek bir söyleme geçiş yaptı.
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