Video Haber HDP ihanet ittifakını itiraf etti: "Esas olan Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlerdir" | Video
HDP ihanet ittifakını itiraf etti:

HDP ihanet ittifakını itiraf etti: "Esas olan Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlerdir" | Video

26.05.2023 | 15:03

HDP ile yapılan ortaklık sonrası aylardır ‘Öcalan’ı serbest bırakacağız’ söylemlerine ses çıkarmayan CHP, seçimlerdeki ağır yenilginin ardından Milliyetçi oyları alabilmek için panik içinde strateji değiştirdi. HDP destekli 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu HDP ve PKK’ya verdiği vaatleri gizleme çabasına girişmişti. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP’den, Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki protokole ilişkin açıklama geldi. İkinci turda Kılıçdaroğlu’na desteklerini sürdüreceklerini açıklayan HDP’li Buldan, Özdağ’ın söylediklerinin bir önemi olmadığını önemli olanın Kılıçdaroğlu’nun kendilerine verdiği sözler olduğunu vurguladı.

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