HDP ihanet ittifakını itiraf etti: "Esas olan Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlerdir" | Video
HDP ile yapılan ortaklık sonrası aylardır ‘Öcalan’ı serbest bırakacağız’ söylemlerine ses çıkarmayan CHP, seçimlerdeki ağır yenilginin ardından Milliyetçi oyları alabilmek için panik içinde strateji değiştirdi. HDP destekli 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu HDP ve PKK’ya verdiği vaatleri gizleme çabasına girişmişti. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP’den, Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki protokole ilişkin açıklama geldi. İkinci turda Kılıçdaroğlu’na desteklerini sürdüreceklerini açıklayan HDP’li Buldan, Özdağ’ın söylediklerinin bir önemi olmadığını önemli olanın Kılıçdaroğlu’nun kendilerine verdiği sözler olduğunu vurguladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:27
01:23
00:39
LGBT'den ODTÜ'de Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü | Video 26.05.2023 | 12:55
00:35
Sinan Oğan’dan Ali Babacan’a gönderme sosyal medyanın gündeminde! | Video 26.05.2023 | 12:52
01:19
Başkan Erdoğan: "28 Mayıs’ı bir şölene çevirmek istiyoruz" | Video 26.05.2023 | 09:48
03:18
Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: "Biz kazanırsak Türkiye kazanır" | Video 26.05.2023 | 09:44
07:23
02:11
Başkan Erdoğan, Memur-Sen teşkilat buluşmasına telefon ile bağlandı | Video 26.05.2023 | 08:46
01:39
Yurt dışı oylarının tümü Ankara’ya getirildi | Video 26.05.2023 | 08:46
03:34
03:12
Yanan İstinyePark ve oluşan trafik böyle görüntülendi | Video 25.05.2023 | 18:40
02:05
00:33
Son Dakika: İstinye Park AVM’de yangın çıktı! | Video 25.05.2023 | 18:31
51:55
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar | Video 25.05.2023 | 18:16
03:13
03:08
04:02
Salih Tuna | Şaşmaz pusula 25.05.2023 | 17:23
01:39
Haşmet Babaoğlu | Allah korusun! 25.05.2023 | 17:20
04:11
Hasan Basri Yalçın | Son pozisyonlar 25.05.2023 | 17:12
03:44
Mahmut Övür | Ümit Özdağ ve Buldan aynı safta 25.05.2023 | 17:03