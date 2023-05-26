SON DAKİKA | Canan Kaftancıoğlu’nun o itirafı gündem oldu: Sığınmacıları göndermeyeceğiz! İşte CHP’nin ’oy’ uğruna göz boyama siyaseti...

Canan Kaftancıoğlu: Sığınmacıları göndermeyeceğiz! | VİDEO HABER

Canan Kaftancıoğlu sohbet odasında, "21. yüzyılda 10 milyon yabancının geldiği bir ülkede ne yaparsanız yapın, evrensel hukuk diyorum. Evrensel hukuk kuralları çerçevesinde bu insanların tamamını gönderme gibi bir gerçeklik yoktur. Gerçek olmayan bir şeyi söyleyemem ben. Parti de bunu söyleyemez." ifadelerini kullanıyor.

Canan Kaftancıoğlu'nun itirafı yeniden gündem oldu: "CHP sağ seçmenden oy almak için takiye yapıyor" | Video

Kaftancıoğlu daha önce de; partisinin oy için rol yaptığını itiraf etmişti. Kaftancıoğlu, CHP'nin sağ seçmenden oy almak için takiye yaptığını söylemişti.