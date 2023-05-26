SON DAKİKA | Canan Kaftancıoğlu’nun o itirafı gündem oldu: Sığınmacıları göndermeyeceğiz! İşte CHP’nin ’oy’ uğruna göz boyama siyaseti...

Son dakika haberi: 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimlerinde büyük hezimete uğradı. 14 Mayıs'a kadar gelinen süreçte terör örgütü PKK ve siyasi kanadı HDP'nin açık desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hüsran sonrası ise 2. tura milliyetçilik maskesini takarak girdi.
28 Mayıs'taki seçimlere yine HDP desteğini alarak katılacak olan Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce girmediği 'sığınmacılar' konusunu ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı ittifak sonrası dillendirmeye başladı.
KAFTANCIOĞLU İTİRAF ETTİ: SIĞINMACILARI GÖNDERMEYECEĞİZ!
Sığınmacıları ülkelerine göndereceklerinin mesajını veren Kemal Kılıçdaroğlu'nu ise en yakınındaki isimlerden Canan Kaftancıoğlu o sözleri yalanladı. CHP'nin 'oy' uğruna göz boyama siyasetinin kanıtı olan açıklamayı Kaftancıoğlu Twitter'daki bir sohbet odasında yapmıştı.
Canan Kaftancıoğlu: Sığınmacıları göndermeyeceğiz! | VİDEO HABER
Canan Kaftancıoğlu sohbet odasında, "21. yüzyılda 10 milyon yabancının geldiği bir ülkede ne yaparsanız yapın, evrensel hukuk diyorum. Evrensel hukuk kuralları çerçevesinde bu insanların tamamını gönderme gibi bir gerçeklik yoktur. Gerçek olmayan bir şeyi söyleyemem ben. Parti de bunu söyleyemez." ifadelerini kullanıyor.
Canan Kaftancıoğlu'nun itirafı yeniden gündem oldu: "CHP sağ seçmenden oy almak için takiye yapıyor" | Video
Kaftancıoğlu daha önce de; partisinin oy için rol yaptığını itiraf etmişti. Kaftancıoğlu, CHP'nin sağ seçmenden oy almak için takiye yaptığını söylemişti.