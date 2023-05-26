Video Haber Canan Kaftancıoğlu: Sığınmacıları göndermeyeceğiz! | VİDEO HABER
Canan Kaftancıoğlu: Sığınmacıları göndermeyeceğiz! | VİDEO HABER

Canan Kaftancıoğlu: Sığınmacıları göndermeyeceğiz! | VİDEO HABER

26.05.2023 | 19:06

Son dakika haberi: 14 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğrayan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 2. tur öncesi milliyetçilik pozları keserek, ilk tur öncesi dillendirmeği 'Suriyeli Sığınmacılar' konusuna Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile anlaşarak girdi. CHP'nin 'oy' uğruna göz boyama siyasetini ise en yakınındaki isimlerden Canan Kaftancıoğlu'nun itiraf ettiği sözlerin gündem olması yeniden kanıtladı. Kaftancıoğlu Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında, Suriyelileri gönderemeyeceklerini belirterek, "Gerçek olmayan bir şeyi söyleyemem ben. Parti de bunu söyleyemez." ifadelerini kullanmıştı.

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