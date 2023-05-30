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Giriş Tarihi: 30.5.2023 14:46 Son Güncelleme: 30.5.2023 15:09

CHP Genel Merkezi, 'Ben Kemal, geliyorum' afişini indirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,16 oy ile yeniden cumhurbaşkanı olmasıyla, CHP Genel Merkezi'ne asılan 'Ben Kemal, geliyorum' afişi indirildi.

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
CHP Genel Merkezi, ’Ben Kemal, geliyorum’ afişini indirdi

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi, 28 Mayıs'ta tamamlandı. Milyonlar sandığa giderek Türkiye'nin kaderini belirledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 yıl daha görev yapması yönünde kararını verdi. Erdoğan yüzde 52,16 ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı.

Seçim öncesi iktidara geçmek adına her yolu deneyen ve tüm tuşlara basan Kemal Kılıçdaroğlu, önce HDP'nin desteğini almış, ardından Ümit Özdağ ile anlaşmıştı.

"Ben Kemal, gidiyorum!" Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki afişi indirildi | Video

Şarkılar, millet buluşmaları ve reklamlarla seçime hazırlanan muhalefet lideri, partisinin grup toplantısında bir film repliği ile çıkış yapmıştı.

Yaptığı alıntıyla "Ben Kemal, geliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'nun sloganı, muhalif seçmenler tarafından sıkça kullanıldı.

Öyle ki söz konusu sloganla birlikte hazırlanan devasa afiş, CHP Genel Merkezi'ne de asılmıştı. Tarihi seçimin sonuçlanmasıyla birlikte gözler Ankara'ya çevrildi. Genel merkezdeki afiş, 3 gün sonra bugün kaldırıldı.

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CHP Genel Merkezi, 'Ben Kemal, geliyorum' afişini indirdi
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