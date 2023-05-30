CHP Genel Merkezi, ’Ben Kemal, geliyorum’ afişini indirdi

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi, 28 Mayıs'ta tamamlandı. Milyonlar sandığa giderek Türkiye'nin kaderini belirledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 yıl daha görev yapması yönünde kararını verdi. Erdoğan yüzde 52,16 ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı.
Seçim öncesi iktidara geçmek adına her yolu deneyen ve tüm tuşlara basan Kemal Kılıçdaroğlu, önce HDP'nin desteğini almış, ardından Ümit Özdağ ile anlaşmıştı.
"Ben Kemal, gidiyorum!" Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki afişi indirildi | Video
Yaptığı alıntıyla "Ben Kemal, geliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'nun sloganı, muhalif seçmenler tarafından sıkça kullanıldı.