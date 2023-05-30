"Ben Kemal, gidiyorum!" Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki afişi indirildi | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52 oy ile yeniden cumhurbaşkanı olmasıyla, CHP Genel Merkezi'ne asılan 'Ben Kemal, geliyorum' afişi indirildi.
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