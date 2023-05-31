Dünyada benzeri yok! İşte muhalefetin seçime damga vuran yalanları

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden ağır bir hezimetle çıkan Millet İttifakı paydaşları, Türk demokrasi tarihinde nadir rastlanan bir yalan ve kara propaganda süreci yürüttü. Toplumda korku ve paniğe neden olacak asılsız iddiaları yaymakta hiçbir beis görmeyen CHP'li siyasilerin yalanlarına millet geçit vermedi.