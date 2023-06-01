8’li koalisyon dağıldı! İYİ Partili isim açıkladı: 28 Mayıs itibariyle seçim ittifakı bitmiştir

8'li koalisyon masası iki hafta arayla yaşadığı iki seçim hezimetinden sonra dağıldı. Dağılmayı İYİ Parti'nin en yetkili isimlerinden biri olan Uğur Poyraz, 28 Mayıs itibariyle seçim ittifakı bitmiştir sözleriyle duyurdu.