Video Haber 8'li koalisyon dağıldı! İYİ Partili isim açıkladı: "28 Mayıs itibarıyla seçim ittifakı bitmiştir" | Video
8'li koalisyon dağıldı! İYİ Partili isim açıkladı:

8'li koalisyon dağıldı! İYİ Partili isim açıkladı: "28 Mayıs itibarıyla seçim ittifakı bitmiştir" | Video

01.06.2023 | 14:56

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda ağır bir yenilgi alan 8'li koalisyon masası dağıldı. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz katıldığı bir canlı yayın programında, “28 Mayıs itibarıyla seçim ittifakı bitmiştir.” dedi.

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