8'li koalisyon dağıldı! İYİ Partili isim açıkladı: "28 Mayıs itibarıyla seçim ittifakı bitmiştir" | Video
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda ağır bir yenilgi alan 8'li koalisyon masası dağıldı. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz katıldığı bir canlı yayın programında, “28 Mayıs itibarıyla seçim ittifakı bitmiştir.” dedi.
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