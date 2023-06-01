Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni hamle... Koltuğunu sağlamlaştırmak için o isimlerin fişini çekti!

İşte İsmail Saymaz'ın o yazısı:



'Ben Kemal, gitmiyorum'

Kılıçdaroğlu'nun CHP liderliğinden ayrılmayacağı artık anlaşılmış oldu.

Ancak CHP lideri, seçmeni yatıştırmak için kimi kelleleri alacak, kimi atamalar

yapacak.

Bugün Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatmak için

istifalarını sunacak. Pazartesi günü Parti Meclisi'nde yeni MYK üyeleri seçilecek.

Sular durulur mu?

Sanmam.

Bir MYK üyesi mağlubiyeti şu dört nedenle açıklıyor:

-Kazanacak aday söylemi

-İyi Parti'nin Altılı Masa'dan kalkması

-Milletvekili listeleri ve ittifaka fazla kontenjan verilmesi

-PKK ile işbirliği suçlaması

MYK üyesi, "PKK algısını görmemize ve partiyi uyarmamıza rağmen birinci turda

cevap verilmedi" diyor.

Bir başka ağır top yedi cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan modeli sorumlu

tutuyor.

'KEMAL BEY BAŞARILI'

Buna karşın Tuncay Özkan gibi, liderlerini başarılı görenler de var.

Özkan, şöyle diyor:

"CHP müthiş bir şey yaptı. Demokrasi bloğu tuttu. Bloğun 2.5 milyon seçmene

daha ulaşıp Türkiye'yi kurtarması gerek. Kemal bey büyük başarı elde etti."

CHP'nin seçimi kaybettiğini hatırlattım.

Özkan şu karşılığı verdi:

"Her şeyi kusursuz yapsanız bile kaybedebilirsiniz. Mücadele esastır. Öyle

baksaydık cumhuriyet tarihinde siyasetçi kalmazdı. Amerika'da bile böyle değil.

Mücadelemizi ideolojik temele dayandırdığımız için olayları biz öyle

değerlendirmiyoruz."

CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmak için insanüstü bir çaba gösterdiğini

ve kılpayı kaybettiğini belirterek, hakkını teslim ediyor.

Hiçbiri 'Bay Kemal'e kıyamıyor.

KILIÇDAROĞLU, ADAY

Sonuç?

CHP'liler temmuzda olağan kurultay takviminin başlayacağını ve olağanüstü

kurultaya gerek olmadığını kaydediyor. Hepsi Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday

olacağını düşünüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Genel başkan aday olur. Ayrılma

gibi bir düşüncesini görmüyorum" diyor.

CHP'deki genel kabul, partinin Mart 2024'teki yerel seçimlere Kılıçdaroğlu'nun

liderliğinde girmesi gerektiği yönünde.

Bu görüşü savunanlar Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nı bir arada tutabilecek tek

lider olduğunu dillendiriyor.

Çünkü AK Parti ve MHP'den alınan İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin'i elde tutmak için hem ittifakın hem HDP'nin desteğine ihtiyaç var.

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