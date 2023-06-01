CHP'de gözler kurultaya çevrildi! Muhalefette koltuk savaşları başladı | Video

28 Mayıs yenilgisinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi karıştı. CHP’ye verdiği destekle bilinen İsmail Saymaz, bugün yapılması beklenen MYK’yla ilgili edindiği kulis bilgilerini paylaştı. “CHP lideri, seçmeni yatıştırmak için kimi kelleleri alacak, kimi atamalar yapacak. Bugün Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatmak için istifalarını sunacak. Pazartesi günü Parti Meclisi'nde yeni MYK üyeleri seçilecek” ifadesini kullandı. Peki, koltuğunu sağlamlaştırmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, kimlerin fişini çekecek? Kimler görevden alınacak, yerine hangisi isimler geçecek?