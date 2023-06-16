CHP’deki koltuk kavgasına Bülent Kuşoğlu da katıldı! İmamoğlu ve Özel’e gözdağı...

"İLETİŞİM KONUSUNDA YANLIŞLAR YAPTIK"

Millet İttifakı'nı bozmadan devam etmeliyiz. Kılıçdaroğlu az çalıştı, tembellik yaptı, mezhebinden dolayı kaybetti cümlelerini artık kimse kuramıyor. Bizim iletişim konusunda eksikliğimiz var. Yanlışlar yaptık.

"KILIÇDAROĞLU'NU ADAY GÖSTERİRİZ" DEDİ, İMAMOĞLU VE ÖZEL'İ UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile ilgili bir soruya da Kuşoğlu, "Grup Başkanımız da o mevkide otururken, ya da Ekrem Bey Büyükşehir Belediye Başkanı'yken, Genel Başkan'a karşı daha dikkatli olmalılar. Şimdiye kadar ikisi de adayız, demediler" cevabını verdi.

"Yani her ikisi de Kemal Bey'in koltuktan kalkıp onları mı oturtmasını bekliyorlar?" diyen Kuşoğlu, "Adaylarsa, aday olduklarını resmen açıklarlar. Kurultay süreci de açıklandı, girerler, yarışırlar. Herkes görevine müdrik. Ama eğer değişim istiyorsak, sorumluluk da almalıyız, bu sorumluluk aday olmayı gerektiriyorsa bundan da kaçmamalı" ifadelerini kullandı.

CHP'nin koltuk savaşında son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında delege avı başladı!

DEVA, Gelecek ve Saadet'ten CHP'lileri çıldırtacak hamle: Küçük ortaklar birleşiyor!

İmamoğlu da özeleştiri yapacak mı?

Kılıçdaroğlu’na karşı delege avına çıktı

Abdüllatif Şener CHP'den istifa etti: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı

DEVA, Gelecek ve Saadet'ten CHP'lileri çıldırtacak hamle: Küçük ortaklar birleşiyor!