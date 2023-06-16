CHP Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’ndan İmamoğlu ve Özel'e gözdağı | Video

Seçimlerde yaşadığı tarihi hezimetin ardından istifaya yanaşmayan ve seçim sonuçlarını MYK'ya fatura eden Kılıçdaroğlu önümüzdeki kurultayda adaylığa hazırlanıyor. Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısını görmezden gelen Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel'in de aday olma ihtimali yüksek. Bu gelişmeler yaşanırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu kurultayda yeniden aday göstereceklerini belirterek, "Grup Başkanımız da o mevkide otururken ya da Ekrem Bey Büyükşehir Belediye Başkanı'yken, Genel Başkan'a karşı daha dikkatli olmalılar" dedi.