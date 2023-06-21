5 milyarlık bütçeyi kocasına denetletiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul A.Ş.'nin Mali İşler Müdürü Yıldız Arslan Çalışaneller'in, kurumun 2023 denetimini, eski çalıştığı ve eşi Altar Çalışaneller'in halen genel direktörlüğünü yaptığı KPMG Yeminli Mali Müşavirlik Şirketi'ne verdiği ortaya çıktı. Yaklaşık 5 milyar liralık bütçeli Metro A.Ş.'nin denetimini yapacak şirket ile 31 Ocak'ta 205 bin liralık sözleşme imzalandı. Resmi Gazete'de 2017'de yayımlanan tebliğde, denetçi için yakınlık tehdidi oluşturan durumlara ilişkin kamu çalışanlarına yönelik uyarılar yer alıyor.