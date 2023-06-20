İmamoğlu’ndan yap-boz hizmeti! 2 kez tören düzenledi sonra toprakla doldurdu

Göreve gelmesinin üzerinden 4 yıl geçen İBB yönetimi, bitmek üzere olan hatları dahi açamamakla eleştirilirken, en büyük skandalı ise 2019-2022 yılları arasında gerçekleştirdi.

2 KERE TEMEL AÇMA TÖRENİ DÜZENLEDİ SONRA TOPRAKLA DOLDURDU

Yönetim, yapımına Mayıs 2017 yılında başlayan Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek metro hattı için 26 Kasım 2019 yılında Tünel Açma Töreni düzenledi.

Aradan 14 ay geçtikten sonra 15 Ocak 2021'de 2'nci kez Tünel Açma Töreni düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alman Deutsche Bank'tan alınan 110 milyon avroluk kredi ile metro hattının hızla bitirilerek 2022 yılının son çeyreğinde hizmete gireceğini belirtti.

Ancak herhangi bir ilerleme kaydedilmeyen hattın tünelleri, 5 Ocak 2022 yılında hafriyatla doldurularak İBB tarafından kapatıldı. 2022 yılında hizmete gireceğini belirttiği hattın gereksiz olduğunu belirten İBB Başkanı, metro hattının iptal edildiğini duyurdu.