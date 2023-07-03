İzmirlilerden Soyer’in ’sabrın sonu selamet’ paylaşımına tepki

ESNAF KEPENK KAPATTI

Toz toprak, kazılan, bir türlü kapanmayan yollar nedeniyle yaklaşık 260 hektarlık bir alanı kaplayan tarihi çarşısının üzerine adeta kabus gibi çöktü. Bitmeyen altyapı çalışmaları çarşı esnafının işlerini de olumsuz yönde etkiledi. Birçok esnaf ya kepenk kapattı ya da dükkanını devretmek zorunda kaldı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi önceki gün sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer, altyapı çalışmalarında sona gelindiğini iddia edip "Şimdi gördüğünüz tozun toprağın sonu çok güzel bir Kemeraltı. Sabrın sonu selamet" ifadelerini kullandı. Soyer'in açıklamaları sosyal medyada alay konusu oldu. Paylaşımın altına yorum yapan esnaf yıllardır bir türlü bitmeyen altyapı çalışmalarına isyan etti. Kentteki sivrisinek ve bozuk yollardan yakınan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise Soyer'i sert bir dille eleştirdi. Soyer geçtiğimiz günlerde Halk TV'de katıldığı canlı yayında kentin üzerine kabus gibi çöken pis koku ve sivrisinek şikayetlerini trol saldırısı olduğunu öne sürmüştü.