Muharrem İnce sessizliğini bozdu! CHP’deki değişim çağrısına çarpıcı çıkış: Atatürk gelse şansı zor

Cumhuriyet Halk Partisi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından kaosa sürüklendi. Partisinin başında girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik değişim çağrısı ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu bu değişime öncülük yapabileceğini ve her türlü görevi almaktan çekinmeyeceğini sık sık ifade etti. CHP'li pek çok isim de İmamoğlu'nun çağrısına destek verdi ve 12'nci seçim yenilgisini alan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu ise tüm bu çağrıları görmezden gelip görevini sürdüreceğini vurguladı.