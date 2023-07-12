Kemal Kılıçdaroğlu akıl hocası Rasim Bölücek’ten vazgeçemedi: Enver Altaylı’ya yakınlığıyla biliniyor

Partide üst düzey yöneticiler, Kılıçdaroğlu'nun bu tasarrufu için "Genel Başkan'ın takdiri böyle oldu. Görevden alınmış olup yeniden görevine devam eden danışmalar mevcut" demekle yetindi. Görevine devam eden danışmanlar arasında ise Rasim Bölücek ismi dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu'nun en eski danışmaları arasında olan Bölücek 2010 yılında CHP'ye geçmişti. Bölücek, bir süredir Kılıçdaroğlu'nun beyin takımında yer alıyor.