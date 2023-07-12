Kemal Kılıçdaroğlu akıl hocası Rasim Bölücek’ten vazgeçemedi: Enver Altaylı’ya yakınlığıyla biliniyor

14-28 Mayıs seçimleri yenilgisinden sonra sayısı 80'i bulan danışman kadrosunun görevine son veren Kılıçdaroğlu'nun, en tartışmalı danışmanı Rasim Bölücek'ten vazgeçmediği öğrenildi.
Parti yöneticileri bu durum için "Genel Başkanın takdiri böyle oldu. Görevden alınıp yeniden dönenler oldu" demekle yetindi. Bölücek 15 Temmuz'un akıl hocalarından Enver Altaylı'ya yakınlığıyla biliniyor.
Kemal Kılıçdaroğlu akıl hocası Rasim Bölücek'ten vazgeçemedi
Partide üst düzey yöneticiler, Kılıçdaroğlu'nun bu tasarrufu için "Genel Başkan'ın takdiri böyle oldu. Görevden alınmış olup yeniden görevine devam eden danışmalar mevcut" demekle yetindi. Görevine devam eden danışmanlar arasında ise Rasim Bölücek ismi dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu'nun en eski danışmaları arasında olan Bölücek 2010 yılında CHP'ye geçmişti. Bölücek, bir süredir Kılıçdaroğlu'nun beyin takımında yer alıyor.
KILIÇDAROĞLU SEÇİM HEZİMETİ SONRASI DANIŞMANLARINI GÖREVDEN ALMIŞTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Haziran 2023 öncesi atanan tüm danışman ve başdanışmanları görevden aldı. CHP Basın Birimi, danışman ve başdanışmanların görevlerinin sonlandırıldığını açıklamıştı.
Açıklamada, "CHP adına yaptıkları çalışmalar için her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verilmişti.
Görevine son verilen isimler arasında Ünal Çeviköz, Tuncay Özkan, Nuşirevan Elçi, Erdoğan Toprak, Recep Cengiz, Deniz Demir'in de bulunduğu öğrenildi.