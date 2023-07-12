Video Haber Kemal Kılıçdaroğlu akıl hocası Rasim Bölücek'ten vazgeçemedi
Kemal Kılıçdaroğlu akıl hocası Rasim Bölücek'ten vazgeçemedi

Kemal Kılıçdaroğlu akıl hocası Rasim Bölücek'ten vazgeçemedi

12.07.2023 | 20:25

14-28 Mayıs seçimlerinde yaşadığı hezimet ile büyük hüsrana uğrayan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açılırken, Kılıçdaroğlu istifa ve değişim çağrılarına ise danışman ve MYK kadrosunu yenileyerek cevap verdi. Sayıları 80’i bulan danışmanın görevine son veren Kılıçdaroğlu’nun, en tartışmalı danışmanı Rasim Bölücek’ten ise vazgeçmediği öğrenildi.

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