Kemal Kılıçdaroğlu akıl hocası Rasim Bölücek'ten vazgeçemedi

14-28 Mayıs seçimlerinde yaşadığı hezimet ile büyük hüsrana uğrayan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açılırken, Kılıçdaroğlu istifa ve değişim çağrılarına ise danışman ve MYK kadrosunu yenileyerek cevap verdi. Sayıları 80’i bulan danışmanın görevine son veren Kılıçdaroğlu’nun, en tartışmalı danışmanı Rasim Bölücek’ten ise vazgeçmediği öğrenildi.