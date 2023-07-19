Ekrem İmamoğlu’nun darbe toplantısıyla ilgili kim ne dedi?

14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde hezimete uğrayan CHP "gizli darbe" toplantısı skandalıyla çalkalanıyor. İmamoğlu'nun, partinin ağır toplarıyla Zoom üzerinden yaptığı toplantı internete sızdırıldı. Şoke eden görüntüler sonrası, CHP'li yöneticiler başta olmak üzere birçok isimden peşi sıra açıklamalar geldi.

Sızdırılan zoom toplantısıyla ilgili kim ne dedi?

İMAMOĞLU: KİMİN SIZDIRDIĞINI ARAŞTIRACAĞIZ

Ekrem İmamoğlu: "Görüşmeyi kimin sızdırdığını araştıracağız."

▪️Toplantıya katılan Engin Altay: "Bu tür toplantılar sürekli yapılıyor, normal. Sızması enteresan."

▪️Toplantıya katılan Onursal Adıgüzel: "Toplantıda hiyerarşik bir sıralama yok. Ekrem başkan da moderatörlük yaptı."

▪️Toplantıya katılan Gökhan Günaydın: "Rutin bir toplantı ahlaksızlık gibi tanıtılıyor."

CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun gizli darbe toplantısı kamerada! Kemal Kılıçdaroğlu'na ihanet toplantısı ifşa oldu

CHP: DOĞRU BULMUYORUZ

▪️CHP Sözcüsü Faik Öztrak: "Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları doğru bulmuyoruz. Toplantıdan genel merkezin haberi yoktu.

▪️CHP'li Mustafa Sarıgül: "Tutmayın yol verin gidene gidene. Cevap da vermem artık gücüme gidene."

▪️Gazeteci Altan Sancar: "CHP MYK toplantısında bazı MYK üyeleri videoda yer alan bazı isimlerin mevcut görevlerinden istifasını isteyecek.

SAYMAZ: VİDEODAKİLERİN İSTİFASI İSTENEBİLİR

▪️Gazeteci İsmail Saymaz: "CHP yönetimi 'bu bir paralel bir toplantıdır' diyor. Videodakilerin istifası istenebilir."

▪️CHP'li Barış Yarkadaş: "Belediye başkanının amiri pozisyonunda olanlar, belediye başkanının memuru gibi sıraya geçip arz ediyor. İzlerken utandım.

ÖZDEMİR: SIZDIRAN KILIÇDAROĞLU'NUN EKİBİ

▪️Gazeteci Cüneyt Özdemir: "Bu video CHP'de bölünmeye yol açacak. Videoyu sızdıran Kılıçdaroğlu'nun ekibi.

▪️Gazeteci Enver Aysever: "Daha yola çıkarken içinde köstebek olan bir yapı ne kadar güvenilir olur?İmamoğlu cesur birisi değil."

▪️Fatih Altaylı: "Bu toplantıya büyük ihanet denmez. Asıl büyük ihanet, 12 seçim başarısızlığına rağmen türlü ayak oyunları ile CHP'nin başında kalmaya çalışmaktır."

Öte yandan CHP'de MYK toplantısına, zoom toplantısına katılan Özgür Özel ile Gökhan Günaydın katılmadı.