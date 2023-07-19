İmamoğlu’nun darbe toplantısının ardından CHP’de hareketlilik! Kılıçdaroğlu MYK’yı olağanüstü topladı

CHP'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan 'değişim' krizi, İmamoğlu'nun darbe toplantısının ardından zirveye ulaştı.

CHP'de değişim hareketini başlatan İBB Başkanı İmamoğlu'nun partideki üst düzey isimlerle yaptığı bir zoom toplantısı ise internete düştü. CHP'de adeta bir darbe etkisi yaratan toplantıya, Engin Altay, Özgür Özel, Muharrem Erkek, Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel ve Tekin Bingöl gibi isimler katıldı.