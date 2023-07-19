Özgürlük Meydanında İmamoğlu’na soğuk duş... Alanı terk etmek zorunda kaldı

Değişim tartışmaları üzerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır alan Kerimoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Biz siyaset anlayışımızın gereği olarak asla tek kişilik kahramanlık öykülerine inanmadık. Örgütlü mücadele, birlikte mücadele, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerine bağlılıkla bunları yaptık. Kamucu olduk, halkçı olduk, laik devrimci olduk, Atatürk milliyetçiliğinden taviz vermedik ve bir gün olsun Cumhuriyet Halk Partililiğimizden ödün vermedik. CHP'li olmaktan, CHP'ye hizmet etmekten, CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlılıkta, CHP'nin ilke, prensip ve değerlerinden asla ve asla vazgeçmedik.

Kerimoğlu'nun bu sözleri üzerine morali bozulan ve suratı düşen İmamoğlu, programın düzenlendiği Bakırköy Özgürlük Meydanı'nı terk etti.

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