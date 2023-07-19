Özgürlük Meydanında İmamoğlu’na soğuk duş... Alanı terk etmek zorunda kaldı

CHP'de değişim tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yaşanan tartışmalar CHP'yi ikiye bölmüş durumda. Bir grup partili Kılıçdaroğlu'nu desteklerken bir grup ise İmamoğlu'ndan yana tavır koyuyor.
Son olarak Bakırköy Atık Su ve Yağmur Suyu ve Dere Islahı Yatırımları Açılış Töreni'ne katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanını adeta yok sayarak altyapı sorunlarına tek başına çözüme kavuşturmuş gibi konuşma yaptı. İmamoğlu'nun ardından sahneye çıkan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, yaptığı konuşmayla İmamoğlu'nu Özgürlük Meydanından çıkarttı.
Değişim tartışmaları üzerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır alan Kerimoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
Biz siyaset anlayışımızın gereği olarak asla tek kişilik kahramanlık öykülerine inanmadık. Örgütlü mücadele, birlikte mücadele, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerine bağlılıkla bunları yaptık. Kamucu olduk, halkçı olduk, laik devrimci olduk, Atatürk milliyetçiliğinden taviz vermedik ve bir gün olsun Cumhuriyet Halk Partililiğimizden ödün vermedik. CHP'li olmaktan, CHP'ye hizmet etmekten, CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlılıkta, CHP'nin ilke, prensip ve değerlerinden asla ve asla vazgeçmedik.
Kerimoğlu'nun bu sözleri üzerine morali bozulan ve suratı düşen İmamoğlu, programın düzenlendiği Bakırköy Özgürlük Meydanı'nı terk etti.CHP'de gizli darbe toplantısı! İmamoğlu'nun ihanet toplantısı ifşa oldu Kulisleri sallayan bomba iddia! CHP'nin HDP aşkı tekrar alevlendi: 'Muhteşem üçlü' için formül arayışı