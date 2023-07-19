Giriş Tarihi: 19.07.2023 07:26
Güncelleme Tarihi: 19.07.2023
07:32
Kulisleri sallayan bomba iddia! CHP'nin HDP aşkı tekrar alevlendi: 'Muhteşem üçlü' için formül arayışı
Koltuk kavgasının kızıştığı CHP'de bir yandan da yerel seçimlere yönelik yeni stratejiler değerlendiriliyor. 2019 seçimlerinde, HDP ve İYİ Parti'nin açık desteği sayesinde İstanbul ve Ankara'yı kazanan CHP, 2024 seçimlerinde de 2 partiyi kendi cephesinde birleştirmenin hesaplarını yapıyor. Partiye yakın kaynaklar, CHP kurmaylarının bu konuda yeni bir yol haritası üzerine kafa yorduğunu ve bu birlikteliğin şart olduğu konusunda kanaat oluştuğunu bildirdi.