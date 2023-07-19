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Haberler Galeri Kulisleri sallayan bomba iddia! CHP'nin HDP aşkı tekrar alevlendi: 'Muhteşem üçlü' için formül arayışı
Giriş Tarihi: 19.07.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 07:32

Kulisleri sallayan bomba iddia! CHP'nin HDP aşkı tekrar alevlendi: 'Muhteşem üçlü' için formül arayışı

Koltuk kavgasının kızıştığı CHP'de bir yandan da yerel seçimlere yönelik yeni stratejiler değerlendiriliyor. 2019 seçimlerinde, HDP ve İYİ Parti'nin açık desteği sayesinde İstanbul ve Ankara'yı kazanan CHP, 2024 seçimlerinde de 2 partiyi kendi cephesinde birleştirmenin hesaplarını yapıyor. Partiye yakın kaynaklar, CHP kurmaylarının bu konuda yeni bir yol haritası üzerine kafa yorduğunu ve bu birlikteliğin şart olduğu konusunda kanaat oluştuğunu bildirdi.

MURATHAN YILDIRIM
Kulisleri sallayan bomba iddia! CHP’nin HDP aşkı tekrar alevlendi: ’Muhteşem üçlü’ için formül arayışı

31 Mart yerel seçimlerine yaklaşık 8 ay kala CHP'de hesaplar bir türlü tutmuyor.

Kulisleri sallayan bomba iddia! CHP’nin HDP aşkı tekrar alevlendi: ’Muhteşem üçlü’ için formül arayışı

İstanbul ve Ankara gibi kritik şehirlerde seçime tek başına girmesi halinde kazanması mümkün gözükmeyen CHP, bir kez daha İYİ Parti ve HDP'nin desteğine muhtaç oldu.

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Kulisleri sallayan bomba iddia! CHP’nin HDP aşkı tekrar alevlendi: ’Muhteşem üçlü’ için formül arayışı

Bu kapsamda ilk adım İYİ Parti'ye atıldı. 3-6 Mart krizinde, fondaş medya aracılığıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e karşı linç operasyonunu devreye sokmuştu.

Kulisleri sallayan bomba iddia! CHP’nin HDP aşkı tekrar alevlendi: ’Muhteşem üçlü’ için formül arayışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek bir kez daha yerel seçim pazarlığını başlattı.

Kulisleri sallayan bomba iddia! CHP’nin HDP aşkı tekrar alevlendi: ’Muhteşem üçlü’ için formül arayışı

Buna karşın İYİ Parti kanadının, 2019'a kıyasla daha ağır taleplerle görüşmeleri sürdürmesi bekleniyor.

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