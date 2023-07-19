Özgürlük Meydanında İmamoğlu'na soğuk duş... Alanı terk etmek zorunda kaldı! | Video

İSKİ Bakırköy Yatırımları Tanıtım Programında konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Op. Dr. Bülent Kerimoğlu’nun, “CHP’li olmaktan, CHP’ye hizmet etmekten, CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bağlılıkta, CHP’nin ilke, prensip ve değerlerinden asla ve asla vazgeçmedik” sözleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu programın yapıldığı alandan çıkarttı. Konuşma sırasında suratı düşen, morali bozulan İmamoğlu, çıkışta gazetecilerin sorularını dahi yanıtlamadı.