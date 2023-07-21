CHP’nin gündemi de bu! Herkes toplantıyı sızdıran katılımcının peşinde

CHP Eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, "Bu kadronun Türkiye'ye verecek bir şeyi kalmamıştır. Kaset alışkanlığı maalesef var. Siyasi etik anlayışı maalesef ki kalmamış. Şaşılacak bir şey yok. Bu insanlar mı Türkiye'yi yönetecek. Ortada parti disiplini kalmamış. İnsanlar bunların haline gülüyor." dedi. CHP'yi yönetenlerin Türkiye'nin geleceğine dair bir endişeleri olmadığına değinen Sevigen, "Türkiye umurlarında değil. CHP'nin bu kadrosunun Türkiye'ye verecek bir şeyleri kalmamıştır. Bunlar halkı düşünmüyor. Bunlar sadece kendilerini düşünüyor. Tuz kokmuş." dedi.
"MUHALEFETTE İŞ YILLARDIR BÖYLE"
Kılıçdaroğlu'nun eski avukat Mustafa Kemal Çiçek, "Muhalefete işler yıllardır böyle. Hepsi birbirine karşı kaset yayınladı. Bu durum o şekilde gidiyor. O toplantıya katılan ekip Kılıçdaroğlu'na karşı olan herkesi tasfiye eden gruptu. Şimdi Kılıçdaroğlu'na karşı birleşmişler. Oradaki ekip partinin önemli isimleri. Kılıçdaroğlu bunları görev vermedi diye 'değişim' demeye başladılar. Saflar iyice netleşmiş durumda. Şimdi Kılıçdaroğlu'na karşı birleşmişler. Konforlu muhalefet peşindeler. Kılıçdaroğlu'nu koruyan bir yapı var. Ortada her iki grup açısında da enteresan bir durum mevcut. Aslında kaybeden CHP ve CHP'li belediyelrin yönettiği halk." ifadelerini kullandı.
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birileri zoom toplantısı yapıyor, birileri gizlice kaydediyor, yayınlıyor. Aslan sosyal demokratlara sorsanız örgüt taş gibi yerinde duruyor. Atalarımız ne güzel söylemiş, 'dağın başında harman yapma savurursun yel için; sel önüne değirmen yapma, öğütürsün sel için." ifadelerini kullandı.