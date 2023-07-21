CHP’nin gündemi de bu! Herkes toplantıyı sızdıran katılımcının peşinde

"MUHALEFETTE İŞ YILLARDIR BÖYLE"

Kılıçdaroğlu'nun eski avukat Mustafa Kemal Çiçek, "Muhalefete işler yıllardır böyle. Hepsi birbirine karşı kaset yayınladı. Bu durum o şekilde gidiyor. O toplantıya katılan ekip Kılıçdaroğlu'na karşı olan herkesi tasfiye eden gruptu. Şimdi Kılıçdaroğlu'na karşı birleşmişler. Oradaki ekip partinin önemli isimleri. Kılıçdaroğlu bunları görev vermedi diye 'değişim' demeye başladılar. Saflar iyice netleşmiş durumda. Şimdi Kılıçdaroğlu'na karşı birleşmişler. Konforlu muhalefet peşindeler. Kılıçdaroğlu'nu koruyan bir yapı var. Ortada her iki grup açısında da enteresan bir durum mevcut. Aslında kaybeden CHP ve CHP'li belediyelrin yönettiği halk." ifadelerini kullandı.