CHP’li Tunç Soyer yine sözünde durmadı! İzmir’de yeni kriz patlak verdi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ve İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde geçtiğimiz nisan ayında toplu iş sözleşmeleri imzalandı. 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2024 tarihini kapsayan sözleşmede yaklaşık 18 bin işçinin geriye dönük alacaklarının da 90 gün içinde ödenmesi hükme bağlandı. Belediye ile sendika arasında yürütülen görüşmelerde belediye yönetimi geriye dönük alacaklar için tarih verse de sözünde durmadı.

18 BİN İŞÇİ İŞ BIRAKTI

Toplu iş sözleşmesinde yer alan geriye dönük 4 aylık işçi alacakları ile ilgili işçilere ödeme yapılmayınca önceki gün işyerlerinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubeler yarım gün iş bırakma kararı aldı. Alınan karar doğrultusunda bugün yani 28 Temmuz Cuma günü içlerinde park bahçeler, fen işleri, İZSU, ESHLOT Atölyeler ve büro personelleri olmak üzere toplam 18 bin çalışan iş bıraktı. Sabah erken saatlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in makamının da bulunduğu Kemeraltındaki Egemenlik Evi önünde toplanan işçiler geriye dönük alacaklarının bir an önce hesaplarına yatırılmasını istedi.