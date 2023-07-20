CHP’li Tunç Soyer İzmir’i kaosa sürüklüyor! Grev kapıda...

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro AŞ ve işveren sendikası SODEM-SEN ile metro ve tramvayda çalışan işçilerin örgütlü olduğu Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasında yürütülen 10'uncu dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taraflar önceki gün yeniden bir araya geldi.