Haberler Yaşam Haberleri İçme suyundan sonra sıra feribota geldi! İzmir’de feribota 4 ay arayla ikinci zam
Giriş Tarihi: 22.7.2023 12:02 Son Güncelleme: 22.7.2023 14:13

İçme suyundan sonra sıra feribota geldi! İzmir’de feribota 4 ay arayla ikinci zam

Geçtiğimiz yıl mart ayından bu yana içme suyuna 15 ayda 15 kez zam yaparak alanında kırılması güç bir rekora imza atan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in zam furyasından nasibini bu sefer de Üçkuyular – Bostanlı arasında yolcu ve araç taşımacılığı yapan feribot seferleri aldı. Son olarak geçtiğimiz Mart ayında feribotla araç geçiş ücretlerine Yüzde 18 ila 25 arasında değişen oranlarda zam yapan Soyer araç geçiş ücretlerine bu sefer de yüzde 23 ile 50 arasında değişen oranlarda zam yaptı. 22 Temmuz yani bugün yürürlüğe giren yeni tarifeye göre daha önce 65 lira olan otomobil geçiş ücreti 80 lira olurken motorsiklet geçiş ücreti ise yüzde 50 artışla 20 liradan 30 liraya yükseldi. Soyer geçtiğimiz yıl da feribotla geçiş ücretlerine yıl içinde 4 kez zam yapmıştı.

ERTAN GÜRCANER
İçme suyundan sonra sıra feribota geldi! İzmir’de feribota 4 ay arayla ikinci zam

İzmir Büyükşehir Belediyesinin zam furyasından Bostanlı – Üçkuyular arasında araç ve yolcu taşımacılığı yapan arabalı vapurlar da nasibini aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin iç körfezde yolcu taşımacılığı yapan şirketi İZDENİZ, araç geçiş ücretlerine yüzde 23 ila yüzde 50 arasında değişen oranlarda zam yaptı.

BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

22 Temmuz Cumartesi yani bugün yürürlüğe giren yeni ücret tarifesiyle motosiklet biniş ücreti 20 TL'den 30 TL'ye, otomobil biniş ücreti 65 TL'den 80 TL'ye, minibüs-kamyonet-midibüs biniş ücreti 150 TL'den 185 TL'ye, otobüs-kamyon biniş ücreti 280 TL'den 400 TL'ye, TIR biniş ücreti ise 520 TL'den 700 TL'ye yükseltildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi son olarak geçtiğimiz mart ayında da araç geçiş ücretlerine yüzde 18 ila 25 arasında değişen oranlarda zam yapmış 55 lira olan otomobil geçiş ücreti 10 liralık artışla 65 liraya yükseltilmişti.

2022'DE 4 KEZ ZAM YAPILMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçtiğimiz yıl da ardabalı vapur ücretlerine art arda yaptığı zamlarla gündeme gelmişti. Soyer 2022 yılının Mart, Haziran, Temmuz ve Kasım aylarında toplamda 4 kez zam yapmıştı.

SEFERLER 15 DAKİKA ARAYLA

İBB'nin deniz ulaşımı veren şirketi İZDENİZ, Bostanlı-Üçkuyular hattında gün içerisinde 15 dakikada bir olmak üzere hafta içi 56, hafta sonu 52 sefer düzenleniyor.

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İçme suyundan sonra sıra feribota geldi! İzmir’de feribota 4 ay arayla ikinci zam
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