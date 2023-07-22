İçme suyundan sonra sıra feribota geldi! İzmir’de feribota 4 ay arayla ikinci zam

İzmir Büyükşehir Belediyesinin zam furyasından Bostanlı – Üçkuyular arasında araç ve yolcu taşımacılığı yapan arabalı vapurlar da nasibini aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin iç körfezde yolcu taşımacılığı yapan şirketi İZDENİZ, araç geçiş ücretlerine yüzde 23 ila yüzde 50 arasında değişen oranlarda zam yaptı.

BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

22 Temmuz Cumartesi yani bugün yürürlüğe giren yeni ücret tarifesiyle motosiklet biniş ücreti 20 TL'den 30 TL'ye, otomobil biniş ücreti 65 TL'den 80 TL'ye, minibüs-kamyonet-midibüs biniş ücreti 150 TL'den 185 TL'ye, otobüs-kamyon biniş ücreti 280 TL'den 400 TL'ye, TIR biniş ücreti ise 520 TL'den 700 TL'ye yükseltildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi son olarak geçtiğimiz mart ayında da araç geçiş ücretlerine yüzde 18 ila 25 arasında değişen oranlarda zam yapmış 55 lira olan otomobil geçiş ücreti 10 liralık artışla 65 liraya yükseltilmişti.

2022'DE 4 KEZ ZAM YAPILMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçtiğimiz yıl da ardabalı vapur ücretlerine art arda yaptığı zamlarla gündeme gelmişti. Soyer 2022 yılının Mart, Haziran, Temmuz ve Kasım aylarında toplamda 4 kez zam yapmıştı.

SEFERLER 15 DAKİKA ARAYLA

İBB'nin deniz ulaşımı veren şirketi İZDENİZ, Bostanlı-Üçkuyular hattında gün içerisinde 15 dakikada bir olmak üzere hafta içi 56, hafta sonu 52 sefer düzenleniyor.