Son dakika: İzmir ve Konya’da korkutan depremler! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu: Çevre illerde de hissedildi

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Konya Selçuklu'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Saat 18.06'da meydana gelen depremin derinliği 7.24 km olarak kaydedildi.
Son dakika: Konya Selçuklu'da 5.0 büyüklüğünde deprem | Video
İZMİR'DE KORKUTAN DEPREM
Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 18.36'da meydana gelen depremin derinliği 7.69 km olarak kayıtlara geçti.
AFAD'DAN AÇIKLAMA: HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOK
AFAD Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya ilimiz Selçuklu ilçesinde saat 18.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım" ifadelerini kullandı.
Konya'daki depremi değerlendiren Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan önemli açıklamalar | Video
"KONYA'DA DEPREM HİÇ SÜRPRİZ OLMAZ"
A Haber canlı yayınında Konya'daki depremi değerlendiren Prof. Dr. Süleyman Pampal şunları söyledi:
Türkiye'nin normal depremleri bunlar. Türkiye'de şubat 2023'ün 2 büyük depremi ve 3. 6 şiddetindeki deprem... O bölgede yoğunlaşıldı. Türkiye'nin tamamı yüksek deprem riski altında. Deprem tehlikesi altında olmayan cm'si yok. Konya'da deprem hiç sürpriz olmaz. Konya civarında aktif faylar var.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan deprem sonrası ilk açıklama | Video
TÜM EKİPLERİMİZ SAHADA
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Tüm Konya'mıza geçmiş olsun diyorum. Merkezi Selçuklu ilçesi Çandır Mahallesi olan bir deprem. Şuana kadar bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk bir durum yok. Özellikle yüksek binalarda oturan vatandaşlarımız depremi daha fazla hissetmiş. Tüm ekiplerimiz sahada inceleme yapıyor. Konya deprem bölgesi değil ancak bu ölçekte depremlerin olma olasılığı her zaman var" dedi.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sosyal medya hesabı üzerinde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca," Konya, Selçuklu ilçemizde gerçekleşen 5.0 büyüklüğünde depremde acil birimlerimize ulaşan bir olumsuzluk yaşanmadı. Memleketim, kadim şehir Konya'mıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
AYRINTILAR GELİYOR...