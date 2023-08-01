Son dakika: Konya Selçuklu'da 5.0 büyüklüğünde deprem | Video
Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliğini 7.24 olarak açıklanan deprem çevre illerde de hissedildi.
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