Son dakika: Konya Selçuklu'da 5.0 büyüklüğünde deprem | Video

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliğini 7.24 olarak açıklanan deprem çevre illerde de hissedildi.