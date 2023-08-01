Konya'daki depremi değerlendiren Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan önemli açıklamalar | Video
A Haber canlı yayınında Konya'daki depremi değerlendiren Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Türkiye'nin normal depremleri bunlar. Türkiye'de şubat 2023'ün 2 büyük depremi ve 3. 6 şiddetindeki deprem... O bölgede yoğunlaşıldı. Türkiye'nin tamamı yüksek deprem riski altında. Deprem tehlikesi altında olmayan cm'si yok. Konya'da deprem hiç sürpriz olmaz. Konya civarında aktif faylar var." ifadelerini kullandı.
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