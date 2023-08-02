Disney'den uluslararası "Atatürk" dizisi sansürüne FOX kılıfı: Türk milletinin aklıyla alay ediyorlar

FOX'un dijital platformu Disney, Türk düşmanlığını "Atatürk" dizisini yayından çekmesi ile başka bir boyuta taşıdı. Ermeni lobisinin baskılarına boyun eğen Disney'e büyük tepki gösterildi.
Sosyal medyada #Disneyiptalet etiketi gündeme otururken, RTÜK, Disney Plus'tan savunmasını istedi. Dizinin ise Türk milletinin aklıyla alay edercesine 29 Ekim'de Disney'in kardeş kuruluşu FOX TV'de ücretsiz olarak "Tüm Türkiye'ye armağan" sloganıyla yayınlanacağı öğrenildi.
Skandala "FOX kılıfı" giydiren Disney sansür üzerinden bir de alçakça PR çalışmasına girişti.
DİSNEY'DEN GÖZ BOYAMA HAMLESİ
Sosyal medyada kullanıcılar uluslararası boyuta sahip dizinin sadece Türkiye'den izlenebilecek bir çerçeveye indirgenmesini ve bunun "müjde" olarak lanse edilmesine, "Uzun süredir gördüğüm en ahlak dışı PR çalışması" sözleriyle tepki gösterdi.
Disney göz boyama hamlesiyle Türkiye'deki kullanıcılardan gelen tepkileri azaltmayı hedeflerken bu karar, Türkiye'deki Disney Plus kullanıcılarını mutlu etmedi ve peş peşe üyelik iptalleri yaşandı.
İşte sosyal medyada FOX'un dijital platformu Disney'in Türk milletinin aklıyla alay edercesine yaptığı ikiyüzlü PR çalışmasına gelen tepkiler:
"UZUN SÜREDİR GÖRDÜĞÜM EN AHLAK DIŞI PR ÇALIŞMASI"
*Ermeni lobisi zafer naraları atıyor, Disney Türkiye herkesin aklıyla alay ediyor. ''Müjde Atatürk dizisi Fox'ta bedavaya yayınlanacak'' diyor. Üzerine bir de bunu Türk halkına armağanmış gibi servis ediyor. Uzun süredir gördüğüm en ahlak dışı PR çalışması.
*Disney, Fox'un da sahibi zaten. Hem ABD'deki Ermeni lobisinin saçma isteklerine karşı koyamadılar hem de "Tüm Türkiye'ye armağan" saçmalığı altında yapımdan ne kadar az zarar etsek kardır diye bize izletecekler. Disney+ üyeliğimi sonlandırıyorum.
"ÇOCUK MU KANDIRIYORSUNUZ DİSNEY PLUS"
*Ermeni diasporasına boyun eğen Disney+ Atatürk dizisini platformdan kaldırarak dünya çapında izlenmesini engellemiş oldu. Türkiye'de de bunu armağan diye sunarak sadece yerel olarak FOX TV'de ücretsiz olarak yayınlanacağını duyurdu. Çocuk mu kandırıyorsunuz Disney plus.!
*Disney Plus, 8 milyon dolar harcayacak çektiği Atatürk dizisini Amerika'daki Ermeni lobisinin baskısıyla yayından kaldırıyor. Disney Plus isimli dijital platform, Türkiye'de çoğunlukla CHP'lilerin izlediği Fox TV'nin sahibine ait.
*Disney Plus, Ermeni lobisine boyun eğdi ve 'Atatürk' dizisini yayınlamadan yayından kaldırdı. Dizi, Disney'in sahibi olduğu FOX'da yayınlanacak. Şimdi bu uluslararası sansür, "Atatürk dizisi herkes izlesin diye açık kanala alındı" şeklindeki PR cümleleri ile örtbas edilmek istenecek, reklamlar verilecek, fenomenlere, ünlülere tweetler attırılacak ve sonunda da Disney'e "ticari fedakarlığı(!)" için methiyeler dizilecek.
"BU KADAR SAHTESİNİZ"
*Nerdesiniz Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Tarkan ve diğerleri! En ufak bir olayda bile tepki verirken Fox Grubu'nun Disney platformunda yayınlananmama kararı verdiği Atatürk dizisi için sesiniz çıkmıyor. İşte bu kadar sahtesiniz! Türk halkı görsün!
*Disney Plus, 8 milyon dolar harcadığı Atatürk Dizisini Ermeni lobisinin bastırması üzerine kaldırdı. Sadece Türkiye'de izlenen Fox Tv'de yayınlamaya karar verdi.Hükümet ve AK Parti tepki gösterdi. Sahte Atatürkçüler'de çık yok, sus-pus.
*"Atatürk" dizisini platformunda yayınlamama kararı alan "Disney" 'in Fox medya grubunun yani bizdeki Fox Tv ile aynı grubun olduğunu da şuraya yazalım. Özde değil sözde +Atatürkçülerin nerdeyse hiç tepki vermemesini gerçek Atatürkçülere bırakıyorum. Bunu başka bir medya grubu yapsaydı şu an ortalığı ayağa kaldırırmışlardı.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN DİSNEY'E TEPKİ: UTANÇ VERİCİDİR!
Skandala ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşananları utanç verici olarak niteleyip, "Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD'deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir." dedi. Lobilerin faaliyetlerinin Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmünde olduğunu belirten Çelik, "Bu şebekelere boyun eğenler utansın" ifadelerini kullandı.
"LOBİNİN AMACI TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİNİN NORMALLEŞMESİNE DE MANİ OLMAKTIR"
Çelik'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek "Atatürk" dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir. Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD'deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir. Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır. Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın…"