Disney'den uluslararası "Atatürk" dizisi sansürüne FOX kılıfı: Türk milletinin aklıyla alay ediyorlar

"ÇOCUK MU KANDIRIYORSUNUZ DİSNEY PLUS"

*Ermeni diasporasına boyun eğen Disney+ Atatürk dizisini platformdan kaldırarak dünya çapında izlenmesini engellemiş oldu. Türkiye'de de bunu armağan diye sunarak sadece yerel olarak FOX TV'de ücretsiz olarak yayınlanacağını duyurdu. Çocuk mu kandırıyorsunuz Disney plus.!

*Disney Plus, 8 milyon dolar harcayacak çektiği Atatürk dizisini Amerika'daki Ermeni lobisinin baskısıyla yayından kaldırıyor. Disney Plus isimli dijital platform, Türkiye'de çoğunlukla CHP'lilerin izlediği Fox TV'nin sahibine ait.

*Disney Plus, Ermeni lobisine boyun eğdi ve 'Atatürk' dizisini yayınlamadan yayından kaldırdı. Dizi, Disney'in sahibi olduğu FOX'da yayınlanacak. Şimdi bu uluslararası sansür, "Atatürk dizisi herkes izlesin diye açık kanala alındı" şeklindeki PR cümleleri ile örtbas edilmek istenecek, reklamlar verilecek, fenomenlere, ünlülere tweetler attırılacak ve sonunda da Disney'e "ticari fedakarlığı(!)" için methiyeler dizilecek.

"BU KADAR SAHTESİNİZ"

*Nerdesiniz Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Tarkan ve diğerleri! En ufak bir olayda bile tepki verirken Fox Grubu'nun Disney platformunda yayınlananmama kararı verdiği Atatürk dizisi için sesiniz çıkmıyor. İşte bu kadar sahtesiniz! Türk halkı görsün!

*Disney Plus, 8 milyon dolar harcadığı Atatürk Dizisini Ermeni lobisinin bastırması üzerine kaldırdı. Sadece Türkiye'de izlenen Fox Tv'de yayınlamaya karar verdi.Hükümet ve AK Parti tepki gösterdi. Sahte Atatürkçüler'de çık yok, sus-pus.

*"Atatürk" dizisini platformunda yayınlamama kararı alan "Disney" 'in Fox medya grubunun yani bizdeki Fox Tv ile aynı grubun olduğunu da şuraya yazalım. Özde değil sözde +Atatürkçülerin nerdeyse hiç tepki vermemesini gerçek Atatürkçülere bırakıyorum. Bunu başka bir medya grubu yapsaydı şu an ortalığı ayağa kaldırırmışlardı.