Batan gemiyi terk ediyorlar! Ahmet Davutoğlu yerel seçim kararını açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan Millet İttifakı'nı sarsacak bir çıkış geldi. Davutoğlu, yerel seçimlere tek başlarına gireceklerini açıkladı.

İTTİFAKLA YOLLAR AYRILIYOR

Seçimlerde yaşadıkları hezimet sonrası bir türlü toparlanamayan Millet İttifakı'nın küçük ortaklarından Gelecek Partisi yerel seçimler kararını açıkladı. Partisinin Çayırova Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen 1. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Davutoğlu, "Her siyasi partinin, siyasi hareketin aşaması var. Bizim için de siyaset bugün başlıyor. Burada başlıyor ve Türkiye'nin her yerinde yayınlanacak. Yerel seçimlerle ilgili partimizin başkanlık kurulunda yerel seçimlerle ilgili önemli karar aldık. Genel Sekreterimiz bütün teşkilatlarımıza bunu duyurdu. İleride söz konusu olabilecek ittifaklar mahfuz tutulmak şartıyla Türkiye'nin bütün belde, ilçe ve illerinde Gelecek Partisi logosu ve ismiyle seçimlere gireceğiz." şeklinde konuştu.

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