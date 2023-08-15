İstanbul çöp kokacak

'ÇÖPLER YA TOPLANMAYACAK YA DA TOPLANSA DA BOŞALTILMAYACAK'

Arslan, ayrıca çöp transfer hizmeti veren 5 bin 500 sendikalı işçinin kent açısından kritik bir görev üstlendiği de vurgulandı. Mahmut Arslan, "İlçe belediyelerinin topladığı çöpler, İBB'ye ait 9 adet katı atık aktarma istasyonunda biriktiriliyor. Grev halinde ilçelerden gelen çöpler transfer bölgelerinde kalacak, transfer bölgelerinde çöp yığınları olunca da ilçelerde çöpler ya toplanmayacak ya da toplansa da boşaltılmayacak" ifadelerini aktardı.

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