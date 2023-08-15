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Giriş Tarihi: 15.8.2023

İstanbul Caddesi’nde kaldırımlar yol oldu

İstanbul Caddesi’nde kaldırımlar yol oldu
Bakırköy'deki İstanbul Caddesi'nde oturan vatandaşlara ve esnafa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) zulmü devam ediyor. Yol ve kaldırım çalışmaları tam 4 yıldır bitirilmeyen İstanbul Caddesi, dün de İBB'nin iş makinaları tarafından tamamen kapatıldı. Araçlar yasak olmasına rağmen vatandaşların kullandığı kaldırımdan ilerlemek zorunda kaldı. İBB'nin 4 yıldır süren çalışmaları nedeniyle asfaltın ve kaldırımların sürekli sökülüp tekrar tekrar yapılması, caddenin bir kapatılıp bir açılması hem esnaf ve vatandaşları hem de sürücüleri canından bezdirdi. İstanbul Caddesi'ndeki rezalet siyasi atışmaya konu olunca tekrar gündeme gelmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi koltuğuna aday olabileceğini söyleyen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu "Bakırköy'de sokağa çıkamamak"la suçlamıştı. Kerimoğlu ise "İstanbul Caddesi'nin İBB tarafından 4 yıldır bitirilemeyen düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum" demişti.

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İstanbul Caddesi’nde kaldırımlar yol oldu
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